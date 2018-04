Volontari ripuliscono tratto fra la cattedrale e il castello

Nico Aurora

Trani - «Datemi una leva e vi solleverò il mondo», disse Archimede. «Datemi una carrucola e ve lo ripulisco», potrebbero parafrasarlo i volontari che, ieri mattina, soprattutto grazie a quello strumento, hanno bonificato il tratto di litorale compreso fra cattedrale e castello, sottostante piazza Duomo: bilancio finale, oltre 50 sacchi raccolti e tirati su con la fune, fra materiale portato dal mare e rifiuti gettati dall’alto.

In quelle buste è finito veramente di tutto, tranne un lungo tronco evidentemente spinto a riva dalle correnti, e purtroppo non sono mancati incontri spiacevoli: siringhe, evidentemente utilizzate su e poi buttate giù, lattine e molti altri oggetti affidati ad un luogo che ancora troppi, purtroppo, scambiano per una pattumiera a cielo aperto.

L’assessore all’ambiente, Michele di Gregorio, grazie al contributo spontaneo e gratuito delle associazioni Trani soccorso e Amici del mare, ha favorito così la prima, vera iniziativa di pulizia straordinaria delle spiagge di questo 2018, restituendo decoro ad un luogo che merita ben altra sorte. Infatti, si tratta di una porzione di litorale lungo la quale si affacciano migliaia di persone, soprattutto turisti, ai quali è necessario regalare un’immagine della città che sia la più pura possibile, e non certo contaminata dai tanti, troppi rifiuti che, ieri, i volontari hanno rimosso.

«Questi concittadini hanno dedicato una domenica mattina alla nostra città, con puro spirito di volontario e tanta voglia di rendere migliore Trani - ha commentato il sindaco, Amedoe Bottaro -. Quotidianamente riceviamo segnalazioni da parte ci cittadini che mostrano angoli del territorio in cui sono stati abbandonati rifiuti - fa sapere Bottaro -. Trani è un tesoro prezioso, un patrimonio di tutti da condividere insieme, rispettandone prima di tutto il decoro. La città può realmente ripartire da questo senso, vero, di rispetto civico e partecipazione».

L’attività realizzata ieri non resterà comunque isolata. Soprattutto perché, nel nuovo Piano di igiene urbana, il Comune di Trani ha previsto di incentivare ed estendere il servizio di pulizia delle spiagge: inizierà con un servizio straordinario tra il 20 e il 30 maggio; poi proseguirà con uno ordinario, dal 1mo giugno al 30 settembre. Fino all’anno scorso, invece, si teneva dal 15 giugno al 15 settembre, senza alcun servizio straordinario precedente. Gli addetti alle operazioni di pulizia si occuperanno, anche dello svuotamento dei trespoli posti sulle spiagge.

Peraltro proprio oggi, lunedì 30 aprile, a mezzogiorno, scade il termine per la presentazione delle candidature a ricoprire un posto a tempo determinato in Amiu, fino al prossimo 31 dicembre, per le attività di spazzamento e raccolta, compresa anche la pulizia delle spiagge. L’azienda ricerca 16 unità lavorative fino a fine anno e a breve, all’esito delle domande pervenute e verifica dei requisiti, si procederà al sorteggio, fra tutti gli aventi diritto, degli operatori destinati a ricoprire tale mansione.