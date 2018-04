Oli esausti da cucina anche a Spinazzola via alla raccolta

SPINAZZOLA - Al via la raccolta differenziata per i cosiddetti oli esausti da cucina. Anche a Spinazzola, dal prossimo 5 maggio sarà possibile conferire gli oli esausti da cucina in maniera semplice, gratuita e rispettosa dell’ambiente. Se dispersi nell’ambiente, infatti, questi oli danneggiano l’ecosistema. Quando si parla di oli di provenienza domestica non si deve pensare solo all’olio di frittura, ma anche dell’olio di cottura classica e quello presente per conservare il cibo pronto o sott’olio, come ad esempio l’olio presente nelle scatolette di tonno e l’olio dei vasetti delle verdure sott’olio.

IL SERVIZIO - Ogni primo sabato del mese, dalle 8. 30 alle 13 infatti, in concomitanza del mercato settimanale, sarà a disposizione dei cittadini di Spinazzola una postazione di conferimento mobile a cura della ditta Raccolio SRL, iscritta al C.O.N.O.E. (Consorzio Obbligatorio Nazionale di Raccolta e Trattamento Olii e Grassi Vegetali/Animali Esausti) che si occuperà della raccolta, trasporto e recupero degli oli vegetali esausti e usati di provenienza domestica.

Ai cittadini sarà richiesto di non buttare nel lavandino l’olio usato in cucina, ma di raccoglierlo in un contenitore (plastica, vetro, metallo) e conferirlo presso la postazione ubicata in prossimità del Campo Sportivo.

PUNTARE SUL RICICLO - «Dal prossimo mese, tutti i cittadini di Spinazzola avranno la possibilità di conferire correttamente e gratuitamente gli olii vegetali e allo stesso tempo potranno anche dare una mano all’ambiente - ha detto il sindaco Michele Patruno -. Sono certo che i cittadini di Spinazzola, anche questa volta, confermeranno la loro sensibilità e la loro attenzione per l’ambiente». Ancora. «Sono particolarmente soddisfatto dell’attivazione di questo servizio a Spinazzola, poiché, insieme all’attivazione della raccolta differenziata porta a porta, era uno degli obiettivi principali che ci eravamo posti sin dall’inizio del mandato - afferma Patruno - Non è stato semplice attivare tale servizio a Spinazzola, ma grazie alla perseveranza della parte politica ed al lavoro degli Uffici, oggi abbiamo raggiunto un risultato concreto. Oggi sono felice per questo ulteriore altro passo in avanti compiuto da questa Amministrazione per la tutela dell’ambiente anche se sono consapevole che il percorso è ancora lungo; abbiamo tante attività in cantiere per rendere Spinazzola un Comune sempre più virtuoso, per il benessere dell’ambiente e per diminuire i costi che la legge pone a carico dei cittadini».