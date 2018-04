Arrestato un pregiudicato per l'accoltellamento di un 50enne

TRANI - I Carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un 31enne, di origini albanesi, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di un accoltellamento ai danni di un 50enne tranese, finito poi al Pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, in un’area poco affollata della centrale Piazza Longobardi a Trani. La vittima ha riportato due vistose ferite da arma da taglio ad un braccio. L'aggressione al 50enne, padre del titolare di un american-bar, è avvenuta per futili motivi.