BARI - Alza l’asticella la sezione pugliese dell’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab). E all’Arena Giardino di via Caldarola, a Japigia, attrezza il primo mercato biologico «certificato».

Da domenica 18 marzo, e ogni terza domenica del mese, l’Arena Giardino, sotto l’egida del Primo Municipio, chiamerà a raccolta i produttori biologici pugliesi, le cooperative sociali e le associazioni partner di Aiab Puglia. Il «mercato» intreccia, in sostanza, le attività di associazioni che hanno come obiettivo la qualità della vita della città e che mettono al centro le periferie. «Lo scopo è non solo creare un legame stretto tra gli agricoltori bio e i consumatori ma anche garantire, in un momento di grande espansione dell’agricoltura biologica, una certezza di autenticità dei prodotti bio garantiti», spiega Patrizia Masiello, di Aiab Puglia co.

La scelta di un quartiere periferico come Japigia, vuole rimarcare la volontà di Aiab di affermare che il bio non è cibo per ricchi e che si possono e devono diffondere pratiche di consumo sano e sostenibile proprio a partire dalle zone più popolate in maniera trasversale. Un modo per dare protagonismo culturale ai luoghi de-centrati.

«I mercatini - dice Veronica Ferraro vice presidente Aiab Puglia - saranno sempre accompagnati da eventi informativi accessibili a tutti e che si terranno nella adiacente sala “Mansueto” e saranno accompagnati da interventi, videoproiezioni e dibattiti». Non a caso tra i partner figurano l’«Arci», «UnSoloMondo Bari», «Banca Popolare Etica» e «Avanzi Popolo» con il progetto Frigo solidale. L’appuntamento di dopodomani sarà anche l’occasione per lanciare il primo appuntamento della «Primavera Bio». Ad aprile sarà organizzata una visita didattica alla scoperta delle erbe spontanee in un’azienda agricola biologica a Castellaneta Marina. Sarà anche possibile ripercorrere il processo di raccolta e trasformazione dell’uva al vino ripercorrendo le tappe dell’intera filiera.

Il progamma completo di tutte le iniziative è on line all’indirizzo https://www.facebook.com/AIAB-Puglia-161245263898331 [g.d.v.]