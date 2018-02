I clan baresi tornano a ridisegnare le alleanze

Il grandissimo rumore proveniente dalla guerra di Bitonto non sposta l’attenzione degli investigatori sulla fitta ragnatela tessuta tra i clan baresi e i gruppi criminali dell’hinterland. Sono i detective della Direzione investigativa antimafia ad affermare con certezza che «le attività delittuose commesse in provincia, maggiormente nell’area metropolitana, risultano, infatti, fortemente legate a quelle del capoluogo, e risultano particolarmente evidenti allorquando si verificano fibrillazioni, cambi o cessioni di potere ai vertici dei principali clan. Questi ultimi cercano costantemente di estendere sui comuni vicini la propria influenza criminale, affiancando, proteggendo o insidiando i gruppi autoctoni».

Ma l’analisi della geografia mafiosa di Bari e provincia sembra un continuo work in progress. E d’altra parte il feroce conflitto in atto a Bitonto, il fuoco che cova sotto la cenere a Japigia, il ritorno in libertà di un boss del calibro di Mimmo Monti e i rigurgiti di dinamismo del clan Strisciuglio, sono elementi nuovi che implicano un ulteriore sforzo di analisi per prevenire ciò che presumibilmente potrebbe accadere: una nuova stagione di fuoco.

Torniamo sugli Strisciuglio. Sono al momento la compagine più numerosa e organizzata. Luogotenenti e picciotti sono schierati come su una scacchiera a Barivecchia, Libertà, Stanic, San Paolo, San Girolamo, Palese, Santo Spirito, Enziteto Catino e Carbonara. A Carbonara, in modo particolare, gli Strisciuglio avrebbero definitivamente esteso il potere dopo la polverizzazione del clan Di Cosola, piegato da inchieste, arresti e soprattutto dal pentimento del capo storico. Il clan di Mimmo «la luna» Strisciuglio gestisce saldamente il traffico di sostanze stupefacenti ed arricchisce le sue casse attraverso le estorsioni, l’usura e perfino la ricettazione.

Potremmo definire quella degli Striuglio una «confederazione»? Le inchieste della magistratura e le analisi degli investigatori ci ripetono che a Bari né esiste un «padrino», un «capo dei capi» per intenderci, né esiste una «cupola», vale a dire una sorta di direttorio tra capi. Ma di sicuro al clan Strisciuglio fanno capo anche altre temibili formazioni. I Campanale, ad esempio, attivi a San Girolamo, protagonisti della storica faida con il gruppo dei Lorusso (legati ai Capriati); e ancora il clan Telegrafo al San Paolo, già parte di quella che gli analisti della Direzione investigativa antimafia hanno ribattezzato l’«alleanza» Telegrafo-Montani, Misceo.

Nella previsione di ciò che potrebbe muoversi nella mafia barese, non si può non tenere conto del quartiere Japigia. Il 2017 è stato contrassegnato dalla faida interna al clan Parisi/Palermiti, egemone da sempre, potente da sempre, più bravo di altri gruppi a ripulire denaro sporco e ad ampliare l’orizzonte dei business illegali. La «faida» non è divampata in una viceversa annunciata carneficina anche per effetto della straordinaria pressione repressiva messa in atto in modo particolare dalla Squadra Mobile. Il quartiere Japigia è stato passato al setaccio e gli investigatori ritengono di aver sventato più di qualche assalto armato. La leadership di Savinuccio Parisi, allo stato attuale, sarebbe intatta, nonostante la lunga carcerazione. Il ritorno nel quartiere di Domenico Monti, dopo una pluridecennale detenzione, ha in ogni caso acceso la spia rossa. Ma entrambi i boss potrebbero a questo punto preferire una sana «pax», un inabissamento, in modo da scongiurare i controlli quotidiani di polizia e carabinieri. (c.f.)