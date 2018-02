FRANCESCO PETRUZZELLI

In divisa. Tra i passeggeri e al fianco di autisti e verificatori. Con licenza di intervenire, segnalare e prevenire per evitare il peggio. Dalla semplice aggressione al raid vandalico. Soprattutto nella fascia serale quando teppisti, portoghesi e disturbatori si danno appuntamento sulle ultime corse urbane trasformandole in viaggi del terrore. Dopo anni di annunci, ipotesi e valutazioni, l’Amtab ricorre al servizio di vigilanza privata. Guardie giurate che da giovedì primo marzo saliranno a bordo degli autobus per garantire più sicurezza a personale di bordo e viaggiatori. Non sarà una militarizzazione, ma solo un esperimento della durata di un mese. «E dopo questo periodo di prova valuteremo se continuare o meno, vediamo un po’ come va» dice il direttore generale dell’azienda di trasporto locale, Francesco Lucibello.

Il servizio di scorta privata, affidata alla G4 Vigilanza, sarà attivo in diverse fasce della giornata, quelle a più alto rischio. Dalle 14.30 alle 21 nei giorni feriali e dalle 14 alle 21 nei giorni festivi un’unità affiancherà i i controllori di bordo salendo con loro dal capolinea di piazza Moro iniziando così la classica caccia ai furbetti. Quelli che viaggiano senza biglietto e che spesso, dinnanzi alla multa, perdono letteralmente le staffe scagliandosi contro i verificatori. Nelle ore serali, invece, la pattuglia di guardie sarà composta da tre unità che entreranno in servizio nelle ultime corse, dalle 23 nei giorni feriali e dalle 21 nei giorni festivi, scortando l’autista e il personale sino al rientro dei mezzi verso il deposito aziendale. Le linee saranno scelte a campione ma con un’attenzione particolare a quelle più «calde» e dirette verso le periferie. «Le guardie non avranno poteri di pubblica sicurezza – sottolinea Lucibello – ma costituiranno solo un deterrente per rendere più tranquilli e sicuri i percorsi urbani». Negli ultimi anni infatti la lista di aggressioni ai danni del personale Amtab e di danneggiamenti ai mezzi si è pericolosamente allungata: autisti finiti all’ospedale con braccia rotte, setti nasali spaccati e occhi tumefatti; passeggeri picchiati dalle baby gang solo per aver chiesto di non fumare a bordo; mezzi presi di mira con il lancio di sassi e di uova o imbrattati all’interno con scritte e oscenità. Insomma, fenomeni inquietanti che Amtab e Comune non vogliono più tollerare soprattutto all’indomani del rinnovamento della flotta mezzi, dei nuovi fiammanti bus (oltre 54) che da qualche settimana girano per la città migliorando nettamente il servizio di trasporto.

Ma non senza le polemiche politiche, con il centrodestra a contare i primi bus andati in avaria e Antonio Decaro a bollare i casi come «fake news» utilizzate all’occorrenza in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Insomma, a vegliare sul tragitto di ogni bus non ci saranno solo gli occhi elettronici delle telecamere – tutti i nuovi mezzi ne sono dotati – ma anche occhi umani, così come chiesto dai sindacati che da anni si battono per rendere più sicuri i turni del personale viaggiante. Due anni fa, proprio in queste settimane, l’Amtab avviò un altro servizio fortemente voluto dal compianto comandante della polizia locale, Nicola Marzulli: posti di blocco alle fermate con agenti pronti a salire e ad affiancare i verificatori di bordo durante i controlli a biglietti, tessere e abbonamenti e durante le operazioni di identificazione dei passeggeri sanzionati. Un metodo che in pochi mesi ha ridotto drasticamente le percentuali dei portoghesi e aumentato gli incassi di biglietti e multe.

