di LEO MAGGIO

MODUGNO - La magia del cinema brilla sui banchi di scuola. Adolescenza, bullismo, cyberbullismo e disagio minorile sono le tematiche del cortometraggio «Cambia menti», realizzato dai ragazzi della scuola media «Dante Alighieri» di Modugno e vincitore di otto premi nelle rassegne internazionali di cinema per ragazzi. Ad annunciarlo la dirigente dell’istituto, Anna Maria Salinaro che, questo pomeriggio, a partire dalle 16.30, nella sala consiliare della Città Metropolitana di Bari, presenterà l’opera alla presenza del garante dei minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, del giudice onorario del Tribunale dei Minori, Maria Pia Locaputo. Prendo parte all’incontro Andrea Carnimeo esperto Web della Polizia Postale, Giuseppina Lotito, dirigente Usr Puglia, Girolamo Macina media educator, il regista del corto, Laura Ricchiuti, psicologa dello sportello di ascolto della scuola, e Katia Casano, rappresentante del consiglio di istituto.

Alla visione del cortometraggio seguirà un dibattito moderato da Pasquale Adamo, esperto di orientamento scolastico. Interverranno anche il consigliere regionale Peppino Longo, l’assessore Sebastiano Leo, Vito Lacoppola per la Città Metropolitana, Paola Romano per il Comune di Bari, gli assessori Rosa Scardigno e Antonio Alfonsi per il Comune di Modugno.

«Cambia_menti» è un cortometraggio realizzato dagli studenti delle classi terze della scuola Dante Alighieri, diretti dal videomaker e media-educator Girolamo Macina, coordinati dalla docente Anna Lollino con la supervisione del dirigente scolastica Maria Salinaro. È il risultato di un progetto extrascolastico di 50 ore, realizzato con un finanziamento comunale e liberamente ispirato al romanzo «Da quando ho incontrato Jessica» di Andrew Norriss.

«Un laboratorio di cinematografia è una straordinaria occasione per scoprire e scoprirsi, conoscere e conoscersi imparando ad allargare il campo della propria osservazione e ad affinare la propria capacità di sintesi» spiega il regista Girolamo Macina.

Il corto racconta di adolescenza, bullysmo disagio minorile e cyberbullismo, tematiche impegnative, emersa nella fase preliminare del brainstorming con i ragazzi. «Un laboratorio scolastico di cinema deve costruire una narrazione addosso ai ragazzi – prosegue il regista - narrarsi diventa un percorso di auto-conoscenza». Il film è stato presentato a numerosi festival internazionali e nazionali di cinematografia scolastica e non, ricevendo importanti riconoscimenti. A cominciare dal primo premio della giuria qualificata «den Goldenen Clip» al Rec Berlin Film Festival 2017 di Berlino. Poi il premio del pubblico al Duff, Dubrovnik International Film Festival. Cinque primi premi del Corti al Ponte International Film Festival di Ponte San Nicolò, di Padova. Il premio della giuria popolare del Pequeno Cineasta International Film Festival di Rio de Janeiro ed è stato selezionato per partecipare al Marano Ragazzi Film Festival, Inventa un film International Film Festival 2017 di Lenola, Festival de Cine de Zaragoza di Saragozza, in Spagna, lo Yuki International Youth Media Festival di Wels, Austria. Attualmente, il corto è in concorso al Sottodiciotto International Film Festival 2018 di Torino e allo Young About International Film Festival 2018 di Bologna.