Nella calza premi e spettacoli per i piccoli dell'oncologico

Il «solito» appuntamento con dolciumi e calze colorate in via Carulli 9, una delle tappe fisse del 6 gennaio barese che ha visto al solito adulti e bambini popolare il Bar Moca. Festa e solidarietà a braccetto per l’ultimo giorno di festa. Ieri mattina l’assessore al Welfare Francesca Bottalico ha fatto visita agli ospiti dell’istituto minorile «Fornelli» ai quali ha portato in dono 40 tute sportive invernali acquistate da Unicredit, banca tesoriera del Comune. Nella Casa del Welfare in piazza Mercantile, invece, laboratori, giochi e animazione per bambini e ancora gli spettacoli a cura dei volontari dell’associazione culturale Madimù. L’amministrazione comunale ha infine chiuso la giornata con il «volo» della Befana in piazza San Ferdinando per l’atteso spettacolo di intrattenimento dedicato a grandi e piccini allestito grazie a Federeventi Bari e Bat con il gruppo speleologico Vespertilio Cai, Amaltea Eventi, Confcommercio, Amgas Srl, Spazio Eventi.

Dall’alto anche i regali per i piccolo degenti del reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico, grazie all’impegno dei vigili del fuoco che con uno dei loro carri hanno fatto visita ai bambini ai quali sono stati portati regali e dolciumi.

Immancabile, l’appuntamento all’ospedale pediatrico «Giovanni XXIII» grazie all'associazione culturale Impegno 95. A far gli onori di casa Nicola Papagna, direttore artistico e fondatore del Premio Solidarietà, con i saluti del Presidente Gaetano Balena e la performance delle sorelle Bay Space, Antonio Allegretti, Miriam Volonnino e Eyob Daud. Risate con Checco Zalone in collegamento telefonico che ha risposto alle domande spontanei dei bambini, una in particolare, «Tu sei ricco? Quanti soldi hai? E se puoi chiedere a Berlusconi se ci comprava le giostrine e un cine video per vedere i film e cartoni animati». Luca Medici ha risposto di non poter far nulla per le giostrine, ma si è impegnato per un apparecchio sul quale i piccoli degenti potranno vedere i suoi film e i cartoni animati.

Subito dopo l'assessore Carla Palone delegata del sindaco (a sua volta collegato telefonicamente) ha consegnato le targhe ricordo per i 30 anni «Premio Solidarietà» ad Onofrio Pagone (autore del libro «Io non ho sbagliato»), Nicole Cascione (autrice primo documentario sul volontariato ospedaliero), Bob Taylor (direttore dello stabilimento Getrag), Sharif Lorenzini e Ali Mohammed Alessandro Pagliara (della comunità islamica di Puglia), Fabio De Nunzio (autore del libro «Sotto il segno della bilancia»). Presenti anche il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri, il consigliere regionale Antonella Laricchia e il consigliere comunale Filippo Melchiorre che hanno consegnato medaglie ricordo a Aldo Gigante direttore Auchan di Casamassima, Associazione emofilici ABCE Cassone Cristina, Arpe Teo Ripa Franco Ceglie, ai nonni Residenza anziani Casa Caterina di Adelfia responsabile Nicola Dellino, Pallacanestro HBari2003 Gianni Romito, ditta Graziano, dipendente circolo Banca Popolare di Bari, Bar Scic, e infine i volontari coordinati da Sara insieme alla Befana hanno consegnato a tutti i bambini ricoverati giocattoli e materiale didattico. La leggendaria associazione Uips, invece, ha portato la Befana nel centro sportivo Capocasale per il tradizionale gran galà, con tanto di consegna di calze piene di dolciumi e altri doni ai bambini che fanno sport.

Apprezzata l’esibizione delle giovani leve della Iris Giovinazzo, la società di ginnastica ritmica più quotata da Roma in giù. Dopo il successo della Marcialonga Nicolaiana , la Uisp Bari ha dunque pensato anche ai più piccoli, offrendo loro, in occasione dell'Epifania, una giornata all'insegna del divertimento e solidarietà. Prima dello spettacolo di ginnastica ritmica, oltre centocinquanta ragazzi hanno dato vita ad un torneo di calcio. Animatore della mattina, l'attore barese Enzo Strippoli. Durante la manifestazione è anche intervenuto l'attore Fabio De Nunzio. Tutti i partecipanti sono stati premiati con la tradizionale calza della Befana. La Uisp non ha perso occasione, ancora una volta, per dimostrare concretamente il suo modello di sport solidale, donando viveri alle comunità Madre Arcucci e XVI Agosto di Bari. Come da tradizione la Uisp Bari è stata presente anche all'interno dell'Istituto Penale Minorile Fornelli, a chiusura della iniziativa Porte Aperte-Auguri dallo Sport: un doppio fronte che dimostra la sensibilità e l'attenzione dell'associazione che non vuole allenare futuri campioni ma intende, attraverso lo sport, lanciare messaggi socialmente più significativi.