di ANTONIO GALIZIA

CONVERSANO - Nella rete idrica potabile di via Cozze si sarebbe infiltrata acqua proveniente da qualche pozzo privato. E’ la più probabile delle ipotesi al vaglio dei tecnici dell’Acquedotto Pugliese che dal 10 novembre scorso sono al lavoro sulla condotta di via del Pesco, per conoscere le cause che hanno provocato questa infiltrazione e che, di conseguenza, hanno fatto scattare i controlli dell’autorità sanitaria e gli interventi di bonifica da parte di Aqp.

LAVORI SENZA SOSTA - A distanza di un mese e mezzo, i lavori proseguono senza sosta e anche in questi giorni di festa permangono i divieti imposti dall’ordinanza emessa dal commissario prefettizio Rosa Padovano. La situazione, tuttavia, starebbe per tornare alla normalità. Lo assicura Aqp: dopo le rassicuranti analisi svolte dai tecnici dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) della Puglia e della Asl (Azienda sanitaria locale) di Bari, i residenti e le aziende della zona sono tornati a fare uso, con le dovute precauzioni (uso di amuchina e altri disinfettanti, cottura di alimenti) dell’acqua potabile erogata dalla rete, sia per l’igiene personale, che per lavare la biancheria, pavimenti, stoviglie, frutta e cottura di verdure. Anche questa limitazione, nelle prossime ore potrà essere superata.

LAVAGGIO - In questi giorni infatti, comunica Aqp, i tecnici dell’Acquedotto hanno completato il lavaggio e la disinfettazione della condotta e col supporto degli operatori dell’Azienda sanitaria locale hanno effettuato i primi prelievi. Perché l’uso dell’acqua potabile possa essere consentito (attraverso una nuova ordinanza del commissario prefettizio del Comune di Conversano), sarà tuttavia necessario ottenere due esiti positivi delle analisi microbiologiche.

DI CHI LA COLPA? - Nell’attesa, proseguono intanto le indagini da parte di Aqp per intercettare l’origine dell’inquinamento della rete di acqua potabile. Stando a quanto rilevato in questi quaranta giorni, parrebbe che l’acqua sporca sarebbe stata introdotta nella condotta da qualche pozzo privato. Se questo verrà accertato, il responsabile verrà deferito all’autorità giudiziaria e potrebbe essere chiamato a farsi carico delle spese sostenute per la bonifica e la disinfettazione oltre agli eventuali danni cagionati ai residenti e alle imprese della zona.

LE ISPEZIONI - Le ispezioni hanno interessato tutta le rete idrica della zona. Via Cozze non è, tuttavia, nuova ad episodi del genere. Risale a qualche anno fa l’intervento delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine che, dopo aver rilevato lo sversamento di reflui, avviarono delle verifiche e scoprirono che diversi insediamenti produttivi non erano dotati del previsto e obbligatorio impianto di depurazione.