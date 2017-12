In occasione delle festività di Capodanno torna a Bari l’evento con fini solidali promosso dall’Associazione di Volontariato In.Con.Tra, «La Cena e il pranzo degli Abbracci», iniziativa giunta alla decima edizione. L'evento, in favore di 400 homeless e persone indigenti della città, - informa una nota di In.Con.Tra - è suddiviso in una cena che si terrà domenica 31 dicembre presso le Piscine Comunali di Bari (via Francesco Portoghese), e in un pranzo previsto per lunedì 1 gennaio alle ore 11.00 nella stessa location. Un ingente numero di volontari prenderà parte a questa due giorni di solidarietà per servire chi è meno fortunato.

Hanno sostenuto e accompagnato In.Con.Tra nella buona riuscita della manifestazione l’Unicredit, banca tesoriera del Comune di Bari, che finanzierà i costi di affitto della sala e le spese per le pulizie della stessa, l’azienda di trasporti Amtab, che metterà a disposizione varie navette per accompagnare gli ospiti alle piscine comunali, e riprenderli ad evento terminato. A stampare gli inviti per gli eventi è il Comune di Bari. Fornitore del cibo distribuito agli ospiti dai volontari, sarà Ladisa S.p.a., storico e consolidato partner dell’Associazione InConTra. «Chiunque volesse dare il proprio contributo per la realizzazione dei due eventi - è detto nel comunicato dell’Associazione - può mandare un messaggio alla pagina Facebook dell’Associazione InConTra o telefonando al 3385345870».