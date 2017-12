ALTAMURA (BARI) - Gli uomini del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale 'Alta Murgià di Altamura hanno scoperto e sequestrato in agro di Altamura, località 'Gurla Mannà in pieno parco, due chili circa di marijuana già pronta per essere immessa sul mercato. La droga era occultata in un casolare fatiscente, nascosta in un’intercapedine ricavata in un muro del fabbricato.

Tutto è nato da un’attività di controllo del territorio, durante al quale i carabinieri avevano scorto in lontananza un’autovettura in transito nei pressi del casolare. I militari hanno così deciso di eseguire una perquisizione nel casolare, rinvenendo la sostanza stupefacente che avrebbe potuto essere suddivisa in oltre 2.000 dosi per un valore di circa 20.000 euro.