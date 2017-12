Un barese in corsa per spedizione al Polo

BARI - Un ingegnere nato a Bari, Antonio Achille, 57 anni, due figlie, atleta in perpetuo allenamento in svariate discipline, dal nuoto alla corsa, dalla bici alla pesca subacquea, si candida per una spedizione al Circolo Polare Artico nel 2018. «Allora, concittadini cari, me la date una mano? - dice -. Cliccate questo link e votatemi (è possibile votare solo se si ha un profilo Facebook): http://polar.fjallraven.com/contestant/?id=2773. Se riuscirò a partecipare a questa Spedizione organizzata dalla Fjällräven Polar dedicherò a ciascuno di voi l’emozione delle bellezze naturali che quei luoghi racchiudono».

La Fjällräven Polar (http://polar.fjallraven.com/ ) è un’azienda svedese che produce capi tecnici per sport «freddi». Ha cominciato la selezione di partecipanti provenienti da tutto il mondo. Avverrà grazie ad una procedura di voto che consentirà, ai più suffragati, di prendere parte ad una spedizione al Circolo Polare Artico. Che ha luogo ogni anno, a partire dalla prima missione del 1997.

«Verranno selezionate 20 persone tra donne e uomini. Suddivisi per aree continentali. Nell’area mediterranea è prevista la selezione solo di due partecipanti», spiega Achille. La spedizione non ha velleità agonistiche ma solo la volontà di dimostrare che chiunque può prendervi parte.

«E io - racconta l’ingegner Achille - quando ho trasmesso la mia candidatura ho pensato: il Pelide, cioè io, un barese al Circolo Polare Artico … Mi è sembrata un’idea troppo bella, un sogno. Ho pensato che porterò Bari con me a visitare quei luoghi, quelle bellezze incontaminate con lo sguardo di chi ancora sa emozionarsi, di chi cerca di far di tutto per preservare quel bello che, nonostante tutto, è ancora lì pronto a farci capire che molti dei nostri comportamenti possono cambiare».

L’«eroe» in lizza per il Polo Nord ha due figlie, Giorgia e Miranda, di 24 e 22 anni. «E ho una mamma di quasi 90 anni che ogni giorno mostra quanto importante sia la vivacità di pensiero e l’attenzione alla profondità d’animo, sarà perché nella sua vita da insegnante di Lettere ha sempre dato spazio a questi valori. Mio padre è stato un ottimo comandante di navi e il suo lavoro mi ha permesso di viaggiare sin da quando avevo 5 anni. La mia vita si divide tra la passione per lo sport in tutte le sue forme e il lavoro di ingegnere meccanico che mi fa viaggiare ovunque. Ho cominciato sin da piccolo a disegnare a mano libera e a correre. Pattinavo e facevo ginnastica all’Angiulli con il famosissimo maestro Magno. Poi dalle scuole medie …1970 … inizio a nuotare al CUS Bari, 1974 frequento il Liceo Classico Socrate e continuo a nuotare al CUS con sedute di allenamento di due ore al giorno e comincio a praticare d’estate pesca sportiva in apnea. Dal 1979 università: laurea in Ingegneria Meccanica, nel 1993 arriva Giorgia, soprannominata Skeggia dai suoi amici, la primogenita, e la pesca in apnea che si affina, 1995 ecco in arrivo Miranda, la seconda figlia, un cancerino niente male, e la pesca e le gambe sempre in «moto». Nelle immersioni in apnea arrivo ancora sino a 30 metri di profondità. Nel 2015 importanti cambiamenti nell’alimentazione, 2016 allenamento quotidiano e ovunque io mi trovi nel tempo libero o per lavoro. Nel 2017 peso forma 78 kg e resistenza senza eguali: un impegno quotidiano (da 12 a 16 km al giorno), più 100 km in bici percorsi un volta ogni 6 giorni e, in questo periodo, con abbigliamento quasi primaverile».

E anche la dimestichezza con la neve non manca al candidato per la missione nei ghiacci. Dal 1998 ogni inverno Selva di Val Gardena e Sella Ronda sono stati la sua montagna: anni in cui si è appassionato anche alle fatiche sciistiche con le temperature più rigide. «Ho provato le piste del Diavolezza a Saint Moritz sciando a -27 °C - ricorda Achille -. Il risultato? Le mie gambe sono ancora al lavoro e sono il frutto di un mix importante di sport e di costante allenamento». Una preparazione atletica estremamente intensa «proprio ponendomi come obiettivo questo appuntamento del Circolo Polare Artico. Che non è una competizione, è una sfida con me stesso, alla ricerca dei miei limiti per imparare ogni giorno di più a conoscermi. Arrivare alla meta significa lottare».

Ma la spedizione nei ghiacci dell’Artico, se arriverà a buon fine grazie al voto su Facebook dei baresi, potrebbe diventare una prima tappa per un’altra spedizione: «Nell’altro emisfero … Nella natura incontaminata, pura … lì dove ritroviamo le nostre origini.