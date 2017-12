Liberato dalle transenne risplende palazzo Mincuzzi

La riqualificazione di via Sparano porta con sè anche il restyling delle facciate dei palazzi, a spese dei proprietari. È quello che sta accadendo sull’isolato di fronte a San Ferdinando, è quello che si è celebrato ieri pomeriggio con l’inaugurazione della «nuova» facciata di palazzo Mincuzzi. «Un restauro - come spiega il gruppo Benetton, che ne occupa gli spazi - che restituisce alla città un edificio tra i massimi esempi di stile Liberty e che è stato eseguito con la massima cura per recuperare pietra su pietra il caratteristico apparato decorativo della facciata». Per celebrare il gioiello restituito alla città, Benetton ha organizzato un cocktail party con prodotti del territorio, un dj set e la performance di Nicola Conte con Carolina Bubbico.

Con una superficie di oltre 670 metri quadrati distribuiti su tre piani, il restauro dello storico edificio è avvenuto conservando e valorizzando tutti gli aspetti architettonici e stilistici. Un nuovo ascensore, più veloce, facilita l’accesso ai diversi piani ed è inserito nel contesto architettonico grazie al rivestimento esterno con specchi anticati. Sono stati mantenuti i pavimenti storici e, al piano interrato dedicato al bambino, è stata recuperata l’originale pavimentazione in cementine decorate.

Al piano superiore il restyling del negozio ha permesso l’apertura di tutte le finestre perimetrali mentre la facciata, costituita da un susseguirsi di colonne, lesene bugnate e mascheroni, è stata riportata all’originale splendore, valorizzando nel contempo la struttura originale delle vetrine con la storica struttura in legno e vetro trasparente.