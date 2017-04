BARI - La sospensione degli effetti del trattato di Schengen dal 10 al 30 maggio è una delle misure di sicurezza che saranno adottate in vista del prossimo G7 dei ministri delle Finanze che si terrà a Bari dall’11 al 13 maggio.

Prefettura e Questura stanno mettendo a punto le strategie per garantire la sicurezza in città con misure mirate antiterrorismo. Con la sospensione di Schengen dal 10 al 30 maggio (e che sarà quindi esteso anche al G7 di Taormina fissato a fine maggio), i controlli sui transiti nelle stazioni, nel porto e negli aeroporti saranno destinati anche a chi proviene dai Paesi dell’Unione europea. Il controllo del territorio, però, sarà intensificato anche attraverso l’utilizzo di droni che sorveglieranno la città dall’alto e con l’arrivo di rinforzi per Polizia, Carabinieri e corpi speciali. L’adozione di particolari misure di sicurezza, che saranno definite nelle prossime settimane, è stato l’argomento al centro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza che si è riunito ieri in Prefettura a Bari per una riunione tecnica.