Sequestrati 20 chili di giochi pirotecnici

MOLFETTA (BARI) - Circa 20 chilogrammi di materiale pirotecnico ed esplodente sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Molfetta in un negozio del centro cittadino. Durante il controllo i militari, assieme a materiale pirotecnico non pericoloso, hanno trovato giochi d’artificio di manifattura artigianale, non riconosciuti e non omologati dal Ministero dell’Interno e quindi, evidentemente, pericolosi. Per questo il titolare dell’attività commerciale e un suo dipendente sono stati denunciati.