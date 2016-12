Adelfia, incendio in una falegnameria 5 squadre di pompieri per spegnerlo

ADELFIA (BARI) - Un incendio si è sviluppato in una falegnameria in agro di Adelfia, tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, in provincia di Bari.

L'allarme è scattato intorno alle 18.30; non si conoscono ancora le cause che hanno dato origine alle fiamme. Per spegnere l'incendio sul posto sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco.