Taxi collettivo a tariffa fissa per la notte di Capodanno

BARI - Accordo tra l’assessorato allo Sviluppo economico e le cooperative di taxi cittadine - Apulia Taxi, Nuova Co.Ta.Ba e Radio Taxi Bari: la sera del 31 dicembre sarà possibile utilizzare il servizio di trasporto privato usufruendo di una serie di tariffe agevolate anche con la formula del taxi sharing.

Infatti, in via del tutto eccezionale, il 31 dicembre sarà data la possibilità di utilizzare il taxi in forma collettiva consentendo a chi voglia assistere al concerto in piazza Libertà di organizzarsi in più persone e dividere l’importo della corsa, prestabilito in base ai quartieri di provenienza, e indipendentemente dal numero di passeggeri.

Le tariffe indicate saranno valide anche per il ritorno, purché verso un’unica destinazione concordata con gli utenti del taxi. “Ringrazio le società di taxi di Bari che hanno accolto la nostra proposta finalizzata ad offrire un servizio utile e conveniente a tanti ragazze e famiglie che vorranno festeggiare la notte di Capodanno in piazza - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. In questo modo chiunque voglia assistere al concerto potrà raggiungere comodamente corso Vittorio Emanuele, evitando di intasare le strade del centro con mezzi privati e concordando con l’autista l’orario e il luogo di incontro per il ritorno a casa. Abbiamo anche chiesto alle società la disponibilità di auto da sei posti proprio per agevolare comitive di ragazzi o i nuclei familiari che potranno dividere il costo della corsa. Questo è anche un modo per garantire a tante famiglie un mezzo di trasporto sicuro per i propri figli evitando così che si mettano al volante dopo i festeggiamenti in piazza”.

Le tariffe

Libertà, Murat, Madonnella: euro 10

Marconi, San Girolamo, Fesca, Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale: euro 12

Stanic, Japigia, Mungivacca: euro 15

Ceglie, Carbonara, Loseto, Sant’Anna: euro 20

Palese, San Paolo, Santo Spirito, San Giorgio, Torre a Mare: euro 23

San Pio, Catino: euro 25.

I contatti

Consorzio Radio Taxi Bari: 080 5343333

Società cooperativa Nuova CO.TA.BA: 080 5543570

Consorzio Apulia Taxi: 080 5343882.