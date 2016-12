BARI - Nella giornata di ieri, mercoledì 28 dicembre, il TAR Puglia ha pronunciato la sentenza in merito al ricorso indetto dall’ATI seconda classificata nella gara d’appalto per la realizzazione dei lavori del secondo stralcio del Teatro Piccini, aggiudicati lo scorso maggio alla Edilc. Co. Srl.. Nella fattispecie, il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso.

Ad oggi, quindi, gli uffici dell’amministrazione comunale possono istruire tutte le pratiche con l’azienda già aggiudicataria in via definitiva dell’appalto al fine di procedere con la contrattualizzazione e il successivo avvio dei lavori di restauro. “Questa è una bella notizia per il Comune di Bari e per la città intera - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -. Questa sentenza, ci auguriamo, ci permetterà di ripartire con il cronoprogramma dei lavori di restauro del secondo stralcio del Teatro Piccinni e di mantenere con i cittadini l’impegno di riconsegnare il politeama entro la fine del nostro mandato, fruibile e funzionante, anche se con una capienza limitata di pubblico. Siamo, inoltre, già al lavoro per la definizione del terzo e ultimo stralcio degli interventi che completeranno il restauro, compatibilmente con l’individuazione di circa 2 milioni di euro che occorreranno per l’esecuzione”.