Paura questa mattina per alcuni anziani che abitano in un appartamento al piano terra nel centro storico dell'ex frazione di Ceglie del Campo. A causa di una stufa a gas che ha preso fuoco, le fiamme sono divampate all'interno dell'abitazione seminando paura fra i tre occupanti (due sono anziani) che abitano nell'appartamento in vico del Faggiano. I tre sono riusciti a uscire immediatamente dall'appartamento prima che le fiamme divorassero mobili e suppellettili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, oltre alle ambulanze del 118 che hanno assistito alcuni inquilini della palazzina sovrastante: fortunatamente solo un grande spavento. Oltre a quello interessato dall'incendio anche l'appartamento al piano superiore è stato sgomberato per precauzione.