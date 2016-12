Un ragazzo di 19 anni - di cui non è stato reso noto il nome - è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo 'San Paolò perchè sorpreso mentre era a passeggio per le vie del centro, a Bari, con 85 dosi di marijuana pari a circa 90 grammi. Le dosi erano perfettamente confezionate e pronte allo smercio. Il giovane, incensurato, dopo essere stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto agli arresti domiciliari.