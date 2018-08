Ponte su linea ferroviaria Lecce-Bari a rischio crollo, l'allarme di una consigliera di Monopoli

Un cavalcavia sulla linea ferroviaria Bari-Lecce, nel tratto da Monopoli a Polignano, è in attesa di lavori di manutenzione da oltre due anni. L’effetto del crollo del ponte di Genova sta facendo emergere centinaia di segnalazioni in tutta Italia. Una consigliera comunale grillina di Monopoli, Giulia Cazzorla, ha protocollato ieri un’interrogazione per l’opera conosciuta dai suoi concittadini come «I Ponti»: già da febbraio scorso è stato approvato il progetto da 170mila euro per il suo risanamento, ma i lavori sono ancora fermi.

La situazione era stata segnalata al Comune nel 2016 dai tecnici di Rfi, proprietaria dei binari: le infiltrazioni di acqua piovana - è stato accertato con una perizia - hanno provocato un grave degrato alla struttura di cemento armato, che dovrà essere rimessa in sicurezza risanando le barre di armatura arrugginite, oltre che rifacendo l’asfalto. «Quel ponte - secondo la consigliera grillina - è attraversato ogni giorno da migliaia di persone».