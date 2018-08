Giovinazzo, grave bimba di 4 anni: colpita da tirante di giostra. Madre fa da «scudo»

GIOVINAZZO - Un bambina di quattro anni (non ancora compiuti) è ricoverata in ospedale con prognosi riservata ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico in seguito ad un incidente avvenuto in un parco giochi allestito a Giovinazzo (Bari), dove era in corso l'ultima giornata degli eventi in occasione della festa patronale. E’ successo ieri sera intorno alle 22. Per cause da accertare, mentre la piccola passeggiava con i genitori, mentre è passata sotto la ruota panoramica, si è staccato un tirante di acciaio dall'attrazione che ha colpito prima il braccio della mamma e, di rimbalzo, la piccola alla testa. In pratica la donna ha fatto da scudo, attutendo il colpo alla sua bambina.

Sono stati attimi di panico: la piccola, con il volto insanguinato, è stata prima soccorsa da alcuni passanti in arrivo dell'arrivo di un'ambulanza del 118. la bambina è stata trasportata al Policlinico di Bari dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico di circa 4 ore ed è attualmente ricoverata nel centro di Rianimazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La madre non ha riportato gravi ferite, fatta eccezione per la botta presa al braccio.

Il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, è corso subito in ospedale a far visita ai parenti per sincerarsi delle condizioni della bimba: «Non mi sposto di qui - ha detto - sino a quanto non incontrerò i genitori e avrò notizie rassicuranti sullo stato di salute della piccola». I genitori della piccola sono persone conosciute in città e, soprattutto la mamma, è molto impegnata nelle attività culturali giovinazzesi.