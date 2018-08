Bari, ruba vestiti in un negozio e aggredisce le cassiere: arrestato

BARI - Ruba vestiti in un negozio e aggredisce le cassiere: per questo un 38enne è stato bloccato in corso Cavour ed è finito in manette. L'uomo insieme ad un complice, è entrato in un negozio, impossessandosi di quattro capi di abbigliamento, nascondendoli in una borsa schermata artigianalmente, per poter così eludere le barriere antitaccheggio. Le cassiere, però, si sono accorte della scena e hanno comunque cercato di bloccare i due ladri, ma sono state aggredite. I due malfattori poi sono riusciti a dileguarsi con il bottino. La fuga, però, è durata poco: una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, in transito sulla via principale dello shopping del capoluogo pugliese, è riuscita ad intercettare uno dei due fuggitivi, bloccandolo dopo un breve inseguimento a piedi. L'uomo, un georgiano 38enne residente a Conversano, è così finito in manette per concorso in rapina impropria, mentre parte della refurtiva, del valore di circa 150 euro, è stata recuperata e restituita. Il 38enne è ora in carcere, in attesa di giudizio. Sono ancora in corso invece le indagini per l’identificazione del complice che è riuscito a fuggire.