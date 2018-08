Di giorno elettricista, di notte pusher: ai domiciliari un 31enne di Monopoli

Era già conosciuto alle forze dell'ordine come consumatore di cocaina, ma i carabinieri di Monopoli non avrebbero mai immaginato che il 31enne del luogo, elettricista incensurato, ora ai domiciliari, si fosse trasformato in un pusher. Da qualche giorno si era sparsa la voce tra i tossicodipendenti del luogo che ci fosse un nuovo spacciatore, "facilmente avvicinabile" e che era in grado di "fornire un po' di tutto a prezzi più che convenienti", come riferito da un testimone ascoltato dai militari. I carabinieri l'hanno individuato nella movida monopolitana, ben vestito, che si aggirava con fare sospetto confondendosi tra la folla: l'hanno colto in flagrante mentre stava vendendo tre dosi di cocaina a 80 euro a un ventenne bresciano. Dopo averlo perquisito, i carabinieri gli hanno trovato addosso altre undici dosi di cocaina, 250 euro in contanti, e nella sua abitazione altra cocaina e marijuana. L'uomo verrà processato per direttissima.