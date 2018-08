Contro esodo, Statale 16 Monopoli/Polignano: 4 km di coda per tamponamento

BARI - Comincia il primo contro esodo estivo per chi rientra dalle ferie in Salento: traffico rallentato in tutte le principali arterie che collegano Lecce a Bari. Sulla statale 16 all'altezza tra Monopoli e Polignano c'è stato un tamponamento che ha creato una coda di 4 chilometri, bloccando la circolazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Disagi per i viaggiatori costretti a restare fermi per ore all'interno delle vetture.