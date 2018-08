Bari, incidente d'auto in via Giulio Petroni: 3 feriti

BARI - Nel primo pomeriggio una Fiat e una Peugeot si sono scontrate in via Giulio Petroni all'incrocio con via Papa Innocenzo XIII. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone che sono state trasportate in ospedale. La causa del violento impatto è, probabilmente, una mancata precedenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale per eseguire i rilievi di rito.