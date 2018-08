Torna ad animarsi la polemica per il ponte pedonale di via Traiano che unisce i due quartieri, Japigia e Madonnella divisi dal passaggio dei binari della ferrovia.

Un piccolo ponte in realtà che secondo alcuni progetti doveva essere completamente rifatto e consegnato già nel 2017, poi le date sono leggermente slittate tanto che nel giugno del 2017 l'assessore ai Lavoro Pubblici, Giuseppe Galasso, prometteva che: «I lavori sarebbero iniziati tra luglio e settembre (del 2017, ndr.) per non più di 12 mesi. Che i tempi di realizzazione della nuova passerella sarebbero stati compressi al massimo per ridurre i disagi ai cittadini.

Ma i mesi sono passati e nulla è ancora accaduto.

Esattamente un anno dopo, i primi dello scorso luglio, sempre Galasso prometteva e rassicurava: «Il ponte in cemento sarà demolito: al suo posto sarà montato il nuovo sovrappasso che sarà tutto in acciaio. Sarà realizzato in officina e piazzato, già completo in ogni sua parte, con grandi gru, per limitare al massimo i disagi al transito dei treni. Il cantiere riprenderà a settembre». «I ritardi sono stati dovuti per problemi organizzativi, ma l'itinerario pedonale esistente è sicuro. La passerella che collega due quartieri è brutta, ma non è certamente a rischio crollo».

Siamo nella seconda metà di agosto e di lavori non se ne vede ombra, tanto che l'associazione «Sos città» torna a sollecitare i pericoli di chi transita lungo il sovrappasso, definito «pericolante» e «un pericolo per la viabilità pedonale cittadina».

«Non è possibile – continua l'associazione - che al seguito di proclami e promesse il sovrappasso sia ancora in tali condizioni di precarietà, nonostante continui a interessare la viabilità quotidiana di centinaia di persone. Se l'area già nel 2015 necessitava di ristrutturazione, oggi la situazione è peggiorata come mostrano la corrosione del cemento con i calcinacci caduti sulla strada. Pertanto è opportuno che si faccia chiarezza sullo stato delle cose: per rassicurare i cittadini e garantire che il sovrapasso Traiano sia al 100% stabile e sicuro».

«Confermo che i lavori dovrebbero partire a settembre - sottolinea oggi Galasso -. È un’opera ferroviaria e sono le Ferrovie a dettare i tempi. L’ultima verifica della ditta appaltatrice è stata per accertare se il ponte esistente sia “appoggiato” o costruito ad “incastro”, perchè il tutto fa cambiare i sistemi per demolirlo. Si lavorerà di notte per ulteriore sicurezza e si cercherà di essere il più veloci possibili: si smonterà il ponte in cemento e si monterà il nuovo sul quale si sta già lavorando».

(foto Luca Turi)