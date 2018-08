Vanno via i rinforzi della Polizia, il sindaco protesta ma solo sul web

Il distacco dei «cento uomini» da Bitonto a Bari proprio non va giù al sindaco Michele Abbaticchio che, nei giorni scorsi, ha scritto una deferente lettera al ministro dell’interno Matteo Salvini e che, sui social, ha dato fuoco alle polveri, dicendosi pronto a «lasciare la fascia tricolore sulla scrivania, perché abbiamo pagato troppo in termini di vite umane».

Al centro del contendere, i servizi di controllo straordinari, disposti dall’ex ministro dell’interno Marco Minniti, dopo l’omicidio in strada, il 30 dicembre scorso, di Anna Rosa Tarantino. Per più di sette mesi, da gennaio a ferragosto, carabinieri, polizia e guardia di finanza, 100 uomini in tutto, hanno presidiato giorno e notte le zone calde della città. Adesso, buona parte di questi 100 uomini, 75 per la precisione, saranno distaccati a Bari, a presidiare Japigia, Libertà e il Murattiano, così come richiesto dal prefetto di Bari, Marilisa Magno, nell’ultimo incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A Bitonto resteranno in servizio due equipaggi per turno. Abbaticchio, non certo alla sua prima prova di forza con il ministero dell’Interno, ha deciso di giocare su due fronti. Così, tramite la Prefettura, ha scritto al ministro Salvini, ribadendoche «l’azione del ministero da Lei retto è stata efficace al fine di smantellare le basi dedicate allo spaccio degli stupefacenti. La presenza evidente e costante delle forze dell’ordine ha fatto registrare una maggiore propensione a segnalare fattispecie illegale da parte dei cittadini, ai quali tale presenza ha infuso coraggio e determinazione». Così, dichiarandosi «grato per il costante impegno profuso sul territorio», il primo cittadino suggerisce che «a nostro parere è necessario conservare questa pressione e presenza delle forze dell’ordine, garantendo un contingente strutturato a conclusione di questo periodo connotato da elementi di straordinarietà».

Il «burocratese» ossequioso, poi, è stato subito tradotto nei toni da social. «La Puglia, Bari e Bitonto meritano più di una coperta corta e “liquida.” Non chiedo la militarizzazione del territorio a tempo indeterminato, ma un aumento strutturato dell’organico, adeguato, una volta per tutte, a un territorio tanto esteso che confina sia con Bari che con Altamura». E se gli uomini non dovessero arrivare «gli lascio la fascia tricolore, perché abbiamo pagato troppo».

Ma perché due linquaggi così diversi? «Per rispetto delle istituzioni - vuol spiegare Abbaticchio -, perché c’è un protocollo da rispettare, e perché siano in attesa di risposte positive e concrete. È chiaro che le dichiarazioni politiche sono di altra natura. E se le risposte dovessero essere negative, anche alla luce di tutto ciò che è accaduto, sarei comunque pronto a rimettere il mandato».