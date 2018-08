Rapinatori seriali di smartphone: arrestati due gambiani in pieno centro

BARI - Due cittadini originari del Gambia sono stati arrestati questa notte in pieno centro per aver rubato uno smartphone a un ragazzo barese di 20 anni, e aver tentato di rubarne un altro a una donna di 37, che è riuscita a resistere all'aggressione. I due rapinatori, 22 e 23 anni, incensurati, uno regolare e uno clandestino, hanno agito intorno alle 2.30 in via Cardassi, angolo via Abbrescia, e in via Celentano. Grazie a una segnalazione alla polizia sono stati subito intercettati e bloccati in via Putignani. All'interno dello zaino di uno dei due è stato ritrovato il telefono del 20enne.