Bari, becca i ladri in casa e li fa fuggire: la polizia ne arresta uno

BARI - Due topi d'appartamento hanno tentato di svaligiargli la casa, ma appena rientrato li ha beccati in flagrante e, dopo una piccola colluttazione, è riuscito a metterli in fuga. E' successo a Bari, nel quartiere Carbonara. Grazie all'intervento di una pattuglia della polizia, uno dei due fuggitivi è stato poi arrestato, nonostante un breve inseguimento a piedi conclusosi, anche in questo caso, con una colluttazione. Si tratta di un pregiudicato barese di 43 anni. Rapina impropria aggravata in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale i reati contestati. Intanto sono in corso indagini per risalire all'identità del complice.