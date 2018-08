Crollo ponte, Decaro: «Vicino al sindaco, siamo con te»

«Sono colpito e addolorato dall’enorme tragedia che si è consumata a Genova. In queste ore di emergenza e di ansia per le sorti di una intera città, voglio soltanto esprimere la mia più sentita solidarietà e vicinanza al sindaco Marco Bucci. Noi tutti, sindaci italiani, siamo con te: oggi ti stringiamo in un abbraccio che è per l’intera comunità, così colpita, che rappresenti, da domani pronti ad aiutare, collaborando in qualsiasi forma utile». Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.