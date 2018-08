Putignano, lite per una birra finisce a coltellate: grave un 27enne, ferita anche la madre

PUTIGNANO - Lite in un bar per colpa di una birra finisce a coltellate: un 28enne, con precedenti per droga, è stato arrestato per aver colpito con due fendenti al torace un ragazzo di 27 anni. Secondo quanto si apprende i due avrebbero iniziato una discussione in un bar che poi è degenerata fuori dal locale. Il 28enne avrebbe seguito la vittima fino a casa dove l'ha colpita con un coltello. Ferita lievemente anche la mamma di 60 anni del giovane, intervenuta per sedare la discussione tra i due. Ad allertare i carabinieri alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Una volta sul posto il 118 e i militari hanno soccorso il ferito trasportandolo nell'ospedale più vicina. L'aggressore ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri poco dopo nel suo appartamento dove si è rifugiato per eliminare le tracce ematiche, lavando i jeans e la maglietta che indossava poco prima. La vittima, a causa delle profonde ferite ricevute, è stata poi trasferita al Policlinico di Bari.