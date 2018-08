Molfetta, tentano di rubargli l'auto mentre è in spiaggia: due arresti

MOLFETTA - Hanno provato a ripulire delle auto parcheggiate mentre i proprietari si godevano una giornata al mare, ma il loro tentativo è stato vanificato dall'intervento dai militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Molfetta allertati da un cittadino. Per questo sono stati arrestati due pregiudicati di Corato. I due malfattori sono stati beccati in flagrante mentre nella contrada Torre Gavetone, armeggiavano in un parcheggio adiacente alla spiaggia, cercando di introdursi nelle auto dei bagnanti. Alla vista dei militari i due uomini, hanno cercato di fuggire a bordo della loro macchina, ma sono stati subito bloccati dai carabinieri. All’interno dell’auto dei ladri, sono stati trovati diversi arnesi da scasso tra cui, un flessibile elettrico, diversi cacciavite, oltre ad alcune paia di guanti. L’auto presa come obiettivo del furto, invece, ha riportato danni alla portiera ed all’interno dell’abitacolo: i due topi d’auto, infatti, con l’utilizzo del flessibile hanno danneggiato una catena in acciaio, posta dal proprietario come antifurto artigianale intorno al volante ed ai pedali. I due sono finiti in manette e portati in carcere con l'accusa di tentato furto aggravato di un’autovettura.