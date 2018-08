Da adolescente spacciava cocaina, oggi a 18 anni lavora grazie a un progetto Anci

«La mia adolescenza l’ho bruciata, trascorrendola tra carcere e arresti domiciliari. Poi sono entrato nella comunità Chiccolino ma, insomma, la vita non è stata semplice». Alberto è un ragazzo diventato uomo troppo in fretta. A 18 anni conosce già tanto, sa bene cosa sia il male, forse anche cosa sia il bene.

All’età di 15 anni comincia a spacciare stupefacenti nel suo paese, in provincia di Bari. Viene colto in flagranza di reato dai carabinieri e viene tenuto ai domiciliari per 6 mesi. «Prendevo la droga da un grossista a Bari, ogni volta qualche chilo». Per lo più si tratta di marijuana, hascisc e cocaina. L’eroina? «No, grazie. Non la trattavo quasi mai». Il perché è presto detto. «L’eroinomane è pericoloso, è così dipendente dalla droga che saprebbe vendere lo stesso spacciatore ai carabinieri per una dose». La cocaina, invece, appartiene ai piani alti: «Chi si fa di coca è molto discreto, non lo riconosci; in provincia la cocaina è tipica dei professionisti altolocati – dice il giovane - 40enni che finiscono di lavorare in studio ed acquistano la dose per 100 euro ma siccome sono assuefatti ogni giorno pagano 250 euro circa». Alberto fa un po’ di calcoli semplici: «10 grammi di coca io li pagavo 400 euro dal grossista; poi tagliavo la droga e quei 10 grammi diventavano 16 e incassavo 1400 euro circa». Spiega come si taglia la cocaina: «Con il paracetamolo o la pasta che usano i dentisti». Alla fine i carabinieri lo arrestano. «Ero ai domiciliari – racconta – un parassita ma evidentemente a me 6 mesi non bastarono perché una volta libero tornai a spacciare e fui nuovamente arrestato dopo 3 mesi».

Nel 2016 finisce nel carcere minorile Fornelli. «Rimasi chiuso in una cella, da solo, con 4 mura ed una finestra, dal 13 al 16 agosto». Lo salva il buon rendimento a scuola che gli vale un trasferimento alla comunità Chiccolino dove resta per poco più di 2 anni. «Ho svolto tante attività in comunità, dapprima non uscivo quasi mai, dopo un anno iniziai ad avere qualche permesso premio per andare a vedere i miei genitori».

Qui subentra la riflessione sul senso da dare alla sua vita. «Devi stare tanto tempo rinchiuso per capire dove hai sbagliato, pochi mesi ai domiciliari sono solo un po’ di spavento mentre deve pesarti la tua vita, per pentirti» Oggi Alberto ringrazia Chiccolino. Ha trovato un lavoro, se pur temporaneo e grazie ad un progetto dell’Anci si guadagna da vivere in una struttura balneare. Il passato è alle spalle.