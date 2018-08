Bari, le mani del clan Capriati sul porto. La coop Ariete: «Saremo parte civile»

BARI - «Siamo pronti a costituirci parte civile». Il presidente di Ariete Angelo Disabato mette subito le cose in chiaro. L’inchiesta sulle presunte infiltrazioni di esponenti del clan Capriati all’interno del porto si è appena conclusa. La cooperativa che gestisce alcuni servizi nello scalo barese, al pari dell'Autorità portuale, è persona offesa nel procedimento, cioè vittima del presunto malaffare scoperchiato dalle indagini.

Disabato, per ora, non commenta oltre. Ma dagli accertamenti appena conclusi è emerso che i vertici della cooperativa sono totalmente estranei alla vicenda. Del resto, quando lo scorso aprile, sono scattati gli arresti e nell’elenco figuravano anche tre dipendenti di Ariete, ritenuti affiliati al clan Capriati, questi ultimi sono stati subito sospesi e poi licenziati. Una dozzina in tutto i dipendenti della cooperativa Ariete e della Porti Levante Security, la società in-house dell’Autorità portuale, coinvolti - anche se in alcuni casi non formalmente indagati - nell’inchiesta dell’Antimafia sul clan Capriati che in aprile ha portato a 18 arresti, facendo emergere una rete di connivenze e di rapporti opachi con la famiglia della Città vecchia.

Stando alle indagini coordinate dal pm antimafia Isabella Ginefra e condotte dagli agenti della squadra mobile, il clan Capriati aveva acquisito «il controllo del servizio di assistenza e regolazione del traffico veicolare, connesso ai traffici e alle operazioni portuali all’interno del porto di Bari» anche grazie al contributo di alcuni lavoratori di Ariete. Ma se è vero - come emerge dall’inchiesta - che 26 dei 44 addetti alle attività portuali risultavano imparentati o comunque collegati con la famiglia Capriati, è anche vero che si trattava di personale transitato in Ariete in base alla clausola sociale, quella che impone al nuovo appaltatore di farsi carico di chi c’è già. E se è vero, come riferisce un testimone dell’inchiesta, che l’elenco del personale da assumere «era stato proposto dall’Autorità Portuale», questo è accaduto ai tempi in cui ai vertici dell’ente sedeva Tommaso Affinita, che aveva ideato la Multiservizi del porto.

Stando alle indagini, c’era chi tra i lavoratori di Ariete che durante i turni di servizio all’interno dello scalo barese, si assentava per ragioni personali. E chi è accusato di avere commesso reati anche all’interno del porto, durante l’orario di lavoro. La Polizia ha pure documentato gli incontri tra pregiudicati fuori dallo scalo barese durante il loro turno di servizio. Secondo l’accusa, qualcuno timbrava e anziché occuparsi di vigilanza e sicurezza, faceva altro. Anche attività illecite. L’ipotesi, insomma, è che ci fosse qualcuno che aveva la possibilità di sorvegliare, in ragione del ruolo ufficiale di «controllore» anche traffici illeciti. Un’inchiesta da cui è emerso come il porto, secondo l’accusa, fosse «divenuto una “pertinenza” del borgo antico» controllato dai Capriati: usato come deposito di droga, di armi e di merci rubati, come sede per incontri tra gente controindicata o base logistica per azioni criminali.

Il tutto all’insaputa di Ariete, come la cooperativa ha sempre sostenuto e come risulta dagli atti d’indagine. Di qui l’annuncio di Disabato: «Ci costituiremo parte civile».