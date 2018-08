Bari, il parco acquatico sul lungomare: un arcipelago di gonfiabili

Domenica 12 agosto sarà inaugurato il primo parco acquatico stagionale realizzato dalla società SPORT & FUN. in una porzione del lungomare Di Cagno Abbrescia a seguito della concessione del Comune di Bari. Il parco ospita una serie di elementi gonfiabili collegati fra di loro, posizionati a 20 metri dalla battigia, e degli spazi attrezzati sulla costa costituiti da una terrazza in legno di circa 200 mq per il ricovero dei materiali necessari per il funzionamento della struttura, un gazebo per la vendita dei biglietti e una seconda pedana, di circa 60 mq, con un gazebo da adibire a bar.

La concessione è valida per 4 mesi. Il parco sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 19, ed è accessibili a tutti i bambini che abbiano superato 115 cm di altezza e che dovranno essere comunque accompagnati dai genitori. Potranno accedervi anche da soli, invece, tutti i ragazzi che abbiano superato i 135 cm di statura. Il giro completo delle strutture acquatiche dura circa 50 minuti ed è preceduto da un breve momento formativo sulla sicurezza, tenuto da personale specializzato.

Durante le ore di apertura al pubblico e utilizzo saranno presenti addetti alla sicurezza della balneazione e addetti alla vigilanza su terra. Il costo del biglietto è di 8 euro durante i giorni feriali e di 10 euro nei festivi.