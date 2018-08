Entrano in pescheria per acquistare delle cozze, ma fuggono a bordo del camion frigorifero utilizzato per il trasporto dei prodotti ittici. Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Molfetta, ma uno di loro, un bitontino, è stato protagonista di un rocambolesco inseguimento. Ieri mattina alle 7,30 i tre, approfittando della distrazione del titolare del negozio, sono scappati con il mezzo. I carabinieri, arrivati nel centro della cittadina, hanno intercettato il camion con a bordo un solo giovane, che non ha esitato a scappare imboccando strade contromano, zigzagando fra le auto e transitando per Corso Umberto, pedonale. Tallonato dai militari, ha poi colpito una fioriera, e dopo aver tentato una breve fuga a piedi, è stato fermato, non senza opporre resistenza. Il mezzo, danneggiato, è stato restituito al pescivendolo. Per tutti e tre l'accusa è di furto aggravato: il bitontino è chiamato anche a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, gli altri due sono stati denunciati anche per utilizzo indebito di carte di credito.