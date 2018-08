Barista porta il conto, lo pagano con minacce di morte e distruggendo il locale

Il barista ha presentato il conto, ma loro l'hanno pagato picchiandolo, minacciandolo di morte e distruggendogli il locale, nella centralissima Piazza Cavour di Terlizzi (Ba), durante i festeggiamenti della Madonna di Sovereto. Due cittadini albanesi, entrambi non in regola con il permesso di soggiorno, residenti nel paese, sono stati fermati dai carabinieri, in flagranza di reato, accusati di estorsione aggravata, danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati i clienti del bar a chiamare le forze dell'ordine dopo che i due, consumate alcune birre, non appena hanno ricevuto il conto hanno cominciato a colpire il titolare del bar con schiaffi, pugni, minacciandolo di morte e brandendo un coltello. Hanno poi danneggiato il locale, distruggendo diverse bottiglie in vetro e - una volta intervenuti i cc - arrecando danno anche a un'auto dell'arma. Uno dei due fermati, con precedenti, è in carcere a Trani, per l'altro, incensurato, è stato disposto l'obbligo di dimora.