Bando Regione Puglia: 2 milioni per progetti di cultura e spettacolo

La Giunta regionale pugliese ha approvato il programma straordinario annuale (2018) in materia di cultura e spettacolo, che stanzia due milioni di euro per sostenere progetti (fino a 15mila o 50mila euro) «che dimostrino - informa una nota della Regione - di essere parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese o, ancora, che puntino ad avere una visibilità sovra regionale in termini di offerta culturale e di attrattività culturale e turistica».

«Con questo bando - commenta l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone - si completa il sistema di aiuti alle imprese culturali. Uno strumento che integra i bandi regionali triennali per la cultura e lo spettacolo puntando a sostenere in particolare l'innovazione culturale e sociale e la progettualità giovanile».

«Un altro obiettivo del bando - sottolinea - è quello di favorire il lavoro di rete tra l’associazionismo culturale. Per questa ragione in tutti i bandi abbiamo introdotto una premialità per chi presenta progetti in partenariato».

Saranno finanziati progetti di spettacolo, oltre che progetti culturali, che prevedano manifestazioni espositive, progetti editoriali e iniziative per la promozione della lettura, convegni, seminari, workshop, eventi e rassegne, ricerche e studi. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate attraverso posta certificata all’indirizzo 'servizio.cinemaespettacolo@pec.rupar.puglia.it', entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della delibera, riportando nell’oggetto la dicitura 'Programma straordinario annuale in materia di spettacolo e cultura per l’anno 2018'. L'arco temporale di svolgimento delle attività dovrà riguardare il periodo dall’1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019.