«Bianchi, neri, gialli e verdi: a Bari siamo tutti poveri uguali» e lo striscione diventa virale

BARI - Uno striscione per ricordare i 27 anni dallo sbarco della Vlora a Bari, così il quartiere Libertà abbatte le barriere contro il razzismo. Poche parole ma molto chiare a chi conosce il dialetto: «A Bari sim tutt poveridde: biangh, gnor, giall e verd» che tradotto significa: "A Bari siamo tutti poveretti: bianchi, neri, gialli e verdi". Il messaggio, firmato dal movimento 'Non una di meno' è stato fotografato e una volta finito su Facebook è diventato virale tra i baresi. Un bel messaggio per non dimenticare l'arrivo dei 20mila albanesi approdati in Puglia l'8 agosto 1991.