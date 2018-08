Strage braccianti, la Regione Puglia pagherà i funerali delle vittime

BARI - Nella seduta odierna la Giunta della Regione Puglia ha deciso di sostenere le spese dei funerali e il rimpatrio delle salme dei sedici lavoratori migranti vittime dei due gravi incidenti stradali nella provincia di Foggia. Il governatore, Michele Emiliano, inoltre ha consegnato al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, il Piano triennale per le politiche migratorie della Regione Puglia in cui ha ripercorso tutti i temi legati alla questione del caporalato che aveva già formalizzato allo stesso ministro, informa una nota della Regione, in una lettera inviata la scorsa settimana, prima dei gravi incidenti degli ultimi giorni in cui hanno perso la vita sedici lavoratori migranti. Emiliano ha consegnato il Piano triennale a Salvini oggi a Foggia in occasione del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto da Salvini.

Il presidente pugliese questa mattina ha incontrato, sempre in prefettura a Foggia, il premier Giuseppe Conte. «Convinto della bontà di un modello di accoglienza che coniuga dignità e controllo del territorio - ha sottolineato Emiliano - segnalo la necessità di disporre di uno strumento normativo eccezionale, che acceleri i processi autorizzativi, consentendo alla Regione Puglia di dispiegare, peraltro su terreni di sua proprietà, una rete di foresterie idonee a gestire il fenomeno migratorio, superando l’indegno e disumano (oltre che pericoloso dal punto di vista dell’ordine pubblico) ghetto di Rignano e gli altri assembramenti spontanei che, purtroppo, affliggono sopratutto la provincia di Foggia».

Dopo gli incontri in prefettura, Emiliano è andato al Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia per far visita ai feriti del grave incidente e informarsi sulle loro condizioni di salute.