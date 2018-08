Fiera del Levante, il premier Conte inaugurerà 82esima edizione

Sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a inaugurare a Bari, il prossimo 8 settembre, l’82esima edizione della Campionaria Generale Internazionale. La notizia - viene sottolineato in una nota - «è particolarmente importante per la Nuova Fiera del Levante che quest’anno - per la prima volta - si impone sul mercato nazionale e internazionale con scelte coraggiose, che rispettano fortemente la tradizione meridionale ma si aprono, attraverso squarci di creatività e innovazione, al futuro».

«L'ultimo Presidente del Consiglio pugliese a inaugurare la Fiera è stato Aldo Moro nel 1975 - sottolinea il presidente di Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi -, per me sarà un onore ospitare un’altissima figura istituzionale della mia stessa amata terra. Moro aveva un grande cuore, Conte ha una straordinaria simpatia. I pugliesi hanno una generosità e una ospitalità che finalmente sta avendo riconoscimenti dai popoli più evoluti del mondo».