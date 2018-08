Contratti, assunti i precari e i vincitori di concorso

Ieri le immissioni in ruolo all'Ufficio scolastico regionale con la scelta degli ambiti territoriali, oggi la definizione all'Ufficio provinciale di Bari della sede dove si andrà a insegnare. È iniziato alle 9 di stamattina l'appello per i docenti pugliesi che saranno assunti nella scuola, a partire dal 1° settembre, in base al piano previsto per l'anno scolastico 2018-19. Si è iniziato con la chiamata, in ordine di posizione in graduatoria, dei candidati per un posto comune nella scuola primaria. Poi, a partire dalle ore 10,30 si sono avvicendati i docenti dei posti di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado e quelli che insegneranno tecnologia nella scuola secondaria di primo grado. Nel pomeriggio è stata la volta dei posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia. Le convocazioni proseguiranno fino all'8 agosto per esaurire la collocazione degli insegnanti rispetto al numero e alla tipologia di posti disponibili per le graduatorie di merito, cioè dove sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedra.

La trafila, che si concluderà nelle scuole con la firma del contratto, avrà un momento cruciale a partire dalla giornata di oggi, quando i docenti che avranno optato per gli ambiti baresi cominceranno a scegliere le scuole che hanno disponibilità di posizioni negli uffici del provveditorato di via Re David, dove verranno immessi nei ruoli anche i docenti inseriti nelle Gae, le graduatorie ad esaurimento (composte da coloro che sono provvisti di abilitazione all'insegnamento), strutturate appunto su base provinciale e aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti, ma chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008 infatti (la legge prevede ora solo concorsi pubblici) non è piu possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi.

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, i docenti vengono attinti per metà dalle graduatorie di merito e per metà dalle graduatorie ad esaurimento. Complessivamente sono 772 le assunzioni previste nella provincia di Bari: 122 nella scuola dell'infanzia (104 posti comuni e 18 posti di sostegno), 140 nella nella scuola primaria (di cui 28 di sostegno), 191 nella secondaria di I grado (165 più 26) e 319 nella secondaria di II grado (296 più 23). Il numero ha fatto storcere il naso ai sindacati, anche ieri presenti con i loro rappresentanti tra le centinaia di persone che attendevano la chiamata, vista la bassa percentuale (intorno al 4 per cento) di posti riservati alla Puglia (2.242) rispetto al dato nazionale (57.322).