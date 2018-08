Si aggiravano fra le auto con il «kit per lo scasso», denunciati due baresi

BARI - Avevano in macchina chiave inglese, pinza e altri arnesi per lo scasso, insieme ad una fotocamera, tutto avvolto in un asciugamano, e si aggiravano fra le vetture in sosta nel parcheggio non custodito vicino al Park & Ride della spiaggia di Pane e Pomodoro. Due baresi, di 57 e 53 anni, entrambi con precedenti, in seguito a una segnalazione di un cittadino sono stati bloccati dalla polizia e denunciati, con l'accusa di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso in concorso. I due, non appena hanno visto i poliziotti, hanno cercato di scappare a bordo della loro Ford Fiesta, ma sono stati fermati. Gli oggetti trovati in macchina sono stati posti sotto sequestro.