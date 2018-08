Bari, Decaro dice sì al nuovo polo per le Belle arti nell'ex Caserma Rossani

BARI - La giunta comunale di Bari ha approvato lo studio di fattibilità che prevede la realizzazione dell’Accademia delle Belle Arti in alcuni edifici nella zona sud dell’area del grande complesso della ex Caserma Rossani, nel quartiere Carrassi. Lo rende noto un comunicato del Comune. L'intervento per un importo complessivo pari a 18 milioni di euro - si legge nella nota - è interamente finanziato nell’ambito del Patto per Bari - realizzazione del Polo didattico ed artistico con l’Accademia alle Belle Arti - siglato tra la Città metropolitana e il Governo a maggio 2016.

Nell’ambito della definizione degli asset e degli interventi da inserire nel Patto, «la Città metropolitana ha avviato un processo di co-pianificazione e co-progettazione con tutti i Comuni dell’area metropolitana di Bari, le istituzioni, il partenariato socio economico e gli stakeholders del territorio. Tra questi, è emersa la necessità di realizzare a Bari un Polo didattico ed artistico con l’Accademia alle Belle Arti, in modo da individuare una nuova sede per l’Accademia barese, ubicata oggi in via Re David e connettere la stessa ad una serie di funzioni culturali e logistiche maggiormente spendibili sul territorio e tra gli utenti».

«Il progetto del nuovo Polo artistico nella ex caserma Rossani risponde a più di un obiettivo che ci eravamo prefissati - spiega il sindaco di Bari Antonio Decaro - la riqualificazione e la valorizzazione di un sito di grande valore e dalle grandi potenzialità ubicato al centro della città quale è la ex caserma Rossani, individuare una nuova sede per l'Accademia delle belle arti, dismettendo una locazione passiva importante, limitare al minimo il consumo di altro suolo e investire sulla qualità dell’offerta didattica di una delle istituzioni scolastiche più importanti del nostro territorio, capace di generare valore aggiunto con ricadute importanti, sia in chiave di sviluppo culturale e artistico sia economica. Noi crediamo che ci siano tutti i presupposti per creare nella ex caserma Rossani un vero e proprio hub della cultura e dell’arte su scala regionale».