Polignano a mare, una targa in memoria di Mister Volare

BARI - Il 6 agosto del 1994 Domenico Modugno moriva a Lampedusa. E proprio lunedì 6 agosto, alle ore 11, in ricordo della scomparsa di Mister Volare, Polignano a Mare rende omaggio al suo figlio più illustre scoprendo una targa commemorativa davanti alla casa natale, in piazza Caduti di via Fani. Alla cerimonia prendono parte il sindaco Domenico Vitto e il figlio dell’artista, Massimo Modugno.

Dalle 12 alle 20 previsto anche uno speciale annullo di Poste Italiane su cartoline filateliche nella postazione allestita in piazza Aldo Moro. In serata, alle 21.30, sempre in piazza Aldo Moro, la grande festa con lo spettacolo Meraviglioso Modugno. Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo, Luca Carboni, Gaetano Curreri, Carmen Ferreri, Francesco Gabbani, Ghemon, Simona Molinari e Paola Turci ricorderanno il cantautore pugliese a novant'anni dalla nascita, a sessanta da Volare e a cinquanta da Meraviglioso reinterpretando queste due canzoni-capolavoro e altri grandi successi dell’artista.