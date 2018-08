E' stato arrestato dalla Polizia il responsabile dell'aggressione a coltellate alcuni giorni fa a Bari di un uomo dopo una lite per il cane che abbiaiava. Gli uomini della squadra mobile hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Bari nei confronti di Giuseppe Milella, 45 anni, ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio aggravato e porto illegale di coltello.

Secondo la ricostruzione della Polizia fu lui ad aggredite il vicino di casa colpendolo con numerosi fendenti all’addome e al torace provocandogli gravi ferite che hanno richiesto il suo ricovero in prognosi riservata ed un successivo intervento chirurgico. Subito dopo l’aggressione l’arrestato si allontanò con la moglie facendo perdere le tracce e rendendosi irreperibile.

Come emerso dalle indagini supportate da attività tecniche e dichiarazioni di di numerosi testimoni, i motivi dell’aggressione, sono riconducibili a screzi, risalenti anche ad anni precedenti, dovuti a un pessimo rapporto di vicinato. La sera dell’aggressione la moglie di Milella ha aggredito con violenza la moglie della vittima contestandole di fare abbaiare di proposito il proprio cane al solo scopo di infastidirla, il successivo intervento dei rispettivi coniugi è poi degenerato nel grave accoltellamento.