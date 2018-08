Quattro chiusure in meno di un mese, la pazienza dei cittadini ha superato il limite. Il lungomare blindato per le qualificazioni europee del basket «3 contro 3» under 18 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha fatto saltare i nervi. Senza tener conto della chiusura per la visita del Papa, che al contrario è stato un evento che ha catalizzato decine di migliaia di persone, le altre tre manifestazioni tutte in un periodo ravvicinato (La Bari Night run, Battiti live e a seguire le finali di basket con tanto di campetto montato sul lungomare) non sono state ben digerite soprattutto da chi si è ritrovato intrappolato nel traffico.

Al sindaco Antonio Decaro non è romasto altro che chiedere ascusa e annunciare di spostare i prossimi eventi in periferia. «Io comprendo i disagi dei residenti che lamentano le limitazioni al traffico, ma purtroppo o per fortuna Bari è ormai una location richiesta per eventi di portata nazionale ed internazionale. E come accade in tutte le città, gli organizzatori scelgono gli scorci più belli per gli eventi, in modo da abbinare all'attrattività delle iniziative, anche il valore aggiunto della location cittadina da offrire ai tanti visitatori», dice.

«ll molo San Nicola e il nostro lungomare sono senza ombra di dubbio tra i punti più belli di Bari e sono ben consapevole che negli ultimi due anni gli eventi organizzati si sono moltiplicati, creando inevitabili disagi alla circolazione - prosegue -. In questo caso avremmo dovuto forse tener conto della vicinanza temporale con la chiusura per Battiti o per la “Bari night run” e di questo chiedo scusa ai baresi. Complice il weekend agostano, pensavamo di non incidere troppo».

«Non è infatti nostra intenzione abusare della pazienza dei baresi e ignorare i loro disagi, tanto che per l’organizzazione della Festa del mare che si svolgerà a Bari dal 10 al 24 agosto o del Piano festival abbiamo scelto location in prossimità del mare ma in tutti i quartieri, da nord a sud, proprio per evitare di congestionare nuovamente la zona centrale» rivela il primo cittadino, non prima di fare un appello a tutti. «Mancano solo 24 ore alla fine della manifestazione, chiedo a tutti di superare i disagi di questi giorni, lasciare l’auto e godersi lo spettacolo del basket europeo, consapevoli che Bari è ormai una città ambita che attrae eventi internazionali e che può vivere economicamente anche di questo», conclude.