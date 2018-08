Ondata di caldo nelle città italiane: grande afa in Puglia

BARI - Con il mese di agosto è iniziata la cosiddetta settimana rovente, quella definita dai metereologi la più calda dall'inizio dell'estate: insopportabile l'afa e le temperature, sia in Italia che in Europa, nei prossimi giorni sfioreranno quasi ovunque i 40 gradi. L'intensa ondata di caldo africano si abbatterà su tutta la Penisola almeno fino al primo weekend di agosto e la canicola si farà sentire soprattutto in città, facendo scattare il bollino rosso. Picchi di calore non solo a Bari, ma anche a Milano, Bologna, Napoli, Roma, Genova (dove già da giorni si registrano temperature sopra la media stagionale) considerate tra le città più roventi.

Per fronteggiare l'emergenza caldo - pericolosa soprattutto per bambini e anziani - nelle grandi città sono state presi d'assalto parchi, piscine e anche fontane. Secondo gli esperti, maltempo e aria più fresca torneranno a regalare un po' di sollievo fra il 6 e il 7 agosto e la settimana che porterà al Ferragosto sarà burrascosa, come d’altronde tutto il mese (previsto molto più piovoso della media).