L’associazione delle Crocerossine d’Italia (presidente Nazionale Mila Brachetti Peretti, vice presidente Santa Fizzarotti Selvaggi), la sezione di Bari diretta da Grazia Andidero, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Bari-Bitonto nella persona di Don Vito Piccinonna e la Comunità greca di Bari presieduta da Giovanni Grittani Thalassinos, promuovono fino per tutta questa settimana una raccolta di farmaci e presidi ospedalieri a favore dei feriti negli incendi in Grecia, presso il centro di Accoglienza Don Vito Diana a Bari, in via Francesco Curzio dei Mille 74, fino a sabato dalle 19 alle - 21.30 e venerdì dalle 8 alle 11.

A fine raccolta il tutto sarà spedito direttamente alla farmacia dell’Ospedale «Sismanoglio-Amalia Fleming, General Ospital of Attica di Marousi, alla direttrice del Servizio di farmacia, Despoina Makridaki.

Questi i farmaci richiesti per la cura degli ustionati: Albumina umana 20% in flaconi 50ml o 100ml; iniezioni di tobramicina che contenga 80mg/2ml; iniezioni di dimetindena che contenga 4mg/4ml; iniezioni di etilefrina che contengano 10mg/ml; iniezioni di ampicillina-sulbactam in flaconi che contengano 3gr o 1.5gr; Crema silver sulfadiazine 1%; Crema silver sulfadiazine 1% in combinazione con ialuronico 0,2%. Per tutti i farmaci, la data di scadenza non deve essere inferiore di 8 mesi, le date di scadenza ed i numeri dei lotti devono essere scritti chiaramente.

Per informazioni: 393.196.37.97 - 347.982.37.47 - 349. 838.35.26 - 328.102.83.08 - 349.504.93.98